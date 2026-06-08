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Лавров оценил заявление Рубио о роли США в украинском урегулировании

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти обеспокоены недавним высказыванием госсекретаря США Марко Рубио о роли Вашингтона в урегулировании украинского конфликта. 3 июня Рубио отметил, что Соединенные Штаты не могут считаться нейтральным посредником между Москвой и Киевом из-за поддержки украинской стороны.

Источник: AP 2024

«Очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, уточнил, что Россия и США продолжают поддерживать контакты по вопросу урегулирования ситуации на Украине, несмотря на приостановку переговорного процесса.

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