Лавров оценил заявление Рубио о роли США в украинском урегулировании

«Очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, не повторится в отношении договоренности на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.