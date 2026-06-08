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Звонок в Вашингтон: Зеленский экстренно связался с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский в понедельник провел телефонные переговоры со специальными посланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Владимир Зеленский в понедельник провел телефонные переговоры со специальными посланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на информированный источник.

Детали и повестка состоявшейся беседы на данный момент официально не разглашаются. Однако сам факт такого контакта говорит о том, что Зеленский ищет возможность продолжить переговорный трек при посредничестве США.

Ранее и в Киеве и Москве не исключали, что Уиткофф и Кушнер приедут с визитом, однако конкретные даты не назывались.

Напомним, что в минувшее воскресенье на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По итогам этих переговоров европейские лидеры заявили о планах совместного производства вооружений для Украины и предложили проект урегулирования, предусматривающий фиксацию линии фронта в качестве отправной точки для будущих переговоров с Москвой при обязательном посредничестве Европы и США.

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