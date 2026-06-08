Пушилин сообщил о погибшем при ударе дрона на трассе Донецк — Ялта

В ДНР при ударах дронов один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил губернатор региона Денис Пушилин.
«На автодороге Ялта — Донецк вблизи населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа погиб мужчина 1985 г.р.», — написал он.
Еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения в Мариуполе.
Кроме того, повреждения получили пять объектов инфраструктуры, грузовой и два легковых автомобиля.
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