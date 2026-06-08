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Балмасов объяснил, почему Израиль готов отказаться от военной помощи США

Эксперт Сергей Балмасов заявил, что Биньямин Нетаньяху может отказаться от военной помощи США ради защиты национальных интересов Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Израиль готов отказаться от американской военной помощи и освободиться от влияния США ради защиты своих стратегических интересов. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил ученый и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее открыто сообщил о готовности страны пойти на такой шаг в случае отмены поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

Эксперт объяснил, что подобные высказывания стали фактическим оглашением итогов тайных переговоров между лидерами двух государств. Американский лидер стремится к скорейшему миру между Израилем и Ираном ради демонстрации личных достижений, тогда как израильский премьер не намерен жертвовать национальными интересами даже в ущерб получению значительной помощи.

Ранее в Иране заявили, что страна стремится к завершению конфликта на переговорах.

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