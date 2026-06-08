Балмасов объяснил, почему Израиль готов отказаться от военной помощи США

Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее открыто сообщил о готовности страны пойти на такой шаг в случае отмены поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.
Эксперт объяснил, что подобные высказывания стали фактическим оглашением итогов тайных переговоров между лидерами двух государств. Американский лидер стремится к скорейшему миру между Израилем и Ираном ради демонстрации личных достижений, тогда как израильский премьер не намерен жертвовать национальными интересами даже в ущерб получению значительной помощи.
Ранее в Иране заявили, что страна стремится к завершению конфликта на переговорах.