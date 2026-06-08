В Германии предложили назначить Меркель переговорщиком с Россией

Несмотря на то что Меркель неоднократно выдвигали в качестве возможного кандидата на переговоры, сама она скептично отнеслась к этим призывам. «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в “нормандском формате” вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: “Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?” Во время своего срока я это уже делала», — объяснила она в мае.