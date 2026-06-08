В Германии предложили назначить Меркель переговорщиком с Россией

Сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен предложил кандидатуру бывшего канцлера Ангелы Меркель в качестве возможного посредника Евросоюза на переговорах между Россией и Украиной, передает Spiegel.
«Дональд Трамп не спасет Украину», — заявил ван Акен. По его мнению, Евросоюз должен активнее участвовать в переговорах и дипломатических усилиях.
По его мнению, Меркель сможет выступать в роли примиряющей стороны, она является серьезным переговорщиком, способным учитывать перспективы Евросоюза, и ее будут воспринимать всерьез как в Москве, так и в Киеве. Переговоры между сторонами состоятся уже в этом году, и «только Европа может продвинуть их вперед», убежден политик.
Президент России Владимир Путин говорил, что считает наиболее предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для диалога бывшего канцлера Герхарда Шрёдера.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил затем, что Европа сама будет решать, кто будет говорить от ее имени. В то же время глава европейской дипслужбы Кая Каллас подчеркнула, что экс-канцлер не может рассматриваться как нейтральная фигура.
Позднее Politico со ссылкой на трех евродипломатов сообщило, что ЕС рассматривает в качестве возможных переговорщиков с Россией экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги.
Несмотря на то что Меркель неоднократно выдвигали в качестве возможного кандидата на переговоры, сама она скептично отнеслась к этим призывам. «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в “нормандском формате” вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: “Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?” Во время своего срока я это уже делала», — объяснила она в мае.
Кремль неоднократно подчеркивал открытость к диалогу. Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны».
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