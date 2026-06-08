Киев может лишиться миллионов ЕС из-за коррупции на Украине

По данным источника, под угрозой оказались 680 млн евро, которые входят в ранее утверждённый многомиллиардный пакет помощи Киеву. Причиной стали два обязательства, связанные с получением четвёртого и пятого траншей, которые украинская сторона не выполнила в установленные сроки.