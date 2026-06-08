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Трамп поставил Нетаньяху ультиматум: «Ты можешь остаться один»

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив о возможности прекращения американской поддержки в случае дальнейшей эскалации конфликта с Ираном.

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив о возможности прекращения американской поддержки в случае дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу N12.

«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — рассказал Трамп.

По словам американского лидера, пять государств, выступающих посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, обратились к нему с просьбой повлиять на действия израильского руководства. Трамп также отметил, что израильская сторона неохотно делилась своими планами в ходе последнего витка обострения.

«Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», — подчеркнул президент США.

Очередной виток эскалации произошел после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по израильской авиабазе Рамат Давид в ответ на израильскую атаку по пригороду Бейрута. В течение ночи и утра стороны вели интенсивный обмен ударами, целями которых стали не только военные объекты, но и нефтехимические предприятия. Ситуацию удалось стабилизировать лишь после экстренных телефонных переговоров Трампа с Нетаньяху и представителями движения «Хезболла», по итогам которых было объявлено о достижении соглашения о прекращении огня.

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