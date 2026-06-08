Трамп поставил Нетаньяху ультиматум: «Ты можешь остаться один»

Очередной виток эскалации произошел после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетный удар по израильской авиабазе Рамат Давид в ответ на израильскую атаку по пригороду Бейрута. В течение ночи и утра стороны вели интенсивный обмен ударами, целями которых стали не только военные объекты, но и нефтехимические предприятия. Ситуацию удалось стабилизировать лишь после экстренных телефонных переговоров Трампа с Нетаньяху и представителями движения «Хезболла», по итогам которых было объявлено о достижении соглашения о прекращении огня.