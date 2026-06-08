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ЦИК Армении пообещал 14 июня подвести итоги парламентских выборов

Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут представлены 14 июня. Об этом заявил глава Центризбиркома (ЦИК) республики Ваагн Овакимян.

Окончательные результаты парламентских выборов в Армении будут представлены 14 июня. Об этом заявил глава Центризбиркома (ЦИК) республики Ваагн Овакимян.

«До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления», — пояснил господин Овакимян в эфире Общественного телевидения Армения (цитата по ТАСС).

Выборы в Армении прошли 7 июня. Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,3%. Партия «Процветающая Армения» Гарика Царукяна не прошла в парламент, поскольку получила 3,9% при необходимых 4%. Оппозиционный блок «Армения» (9,9% голосов) намерен оспорить результаты выборов. Блок «Сильная Армения» заявил о давлении на оппозицию и ЦИК во время голосования.

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