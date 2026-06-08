Глава ЦИК Армении уклонился от вопроса о давлении на ведомство

Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян в ходе интервью Общественному телевидению Армении уклонился от прямого ответа на вопрос, было ли оказано давление на его ведомство после досрочного заявления премьер-министра Никола Пашиняна о победе на выборах.
«Политические деятели свободны заявлять всё, что хотят. Например, мой приход к вам могут воспринимать как свержение конституционного строя — они свободны делать, что хотят. Оценку их действиям дают граждане», — сказал Овакимян.
Он также отметил, что политические силы, по примеру предыдущих выборов, опережают ЦИК в обобщении данных минимум на три часа. Когда на участках обобщаются данные голосования, доверенные лица политических сил сразу сообщают информацию штабам, пояснил глава Центризбиркома.
Ранее ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна с предвыборной гонки.