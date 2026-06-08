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Глава ЦИК Армении уклонился от вопроса о давлении на ведомство

Глава Центризбиркома Армении Ваагн Овакимян в интервью Общественному телевидению не ответил на вопрос, оказывалось ли давление на его ведомство после того, как премьер-министр Никол Пашинян досрочно объявил о своей победе на выборах.

Источник: Аргументы и факты

Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян в ходе интервью Общественному телевидению Армении уклонился от прямого ответа на вопрос, было ли оказано давление на его ведомство после досрочного заявления премьер-министра Никола Пашиняна о победе на выборах.

«Политические деятели свободны заявлять всё, что хотят. Например, мой приход к вам могут воспринимать как свержение конституционного строя — они свободны делать, что хотят. Оценку их действиям дают граждане», — сказал Овакимян.

Он также отметил, что политические силы, по примеру предыдущих выборов, опережают ЦИК в обобщении данных минимум на три часа. Когда на участках обобщаются данные голосования, доверенные лица политических сил сразу сообщают информацию штабам, пояснил глава Центризбиркома.

Ранее ЦИК Армении отказался снять партию Карапетяна с предвыборной гонки.

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