Дмитриев поблагодарил лидера АдГ за поздравление Андреевой с победой

Алис Вайдель поздравила Мирру Андрееву с победой, отметив, что спорт должен быть вне политики, а на первом плане — достижения атлетов. Она также обратила внимание, что 19-летнюю россиянку лишили полагающихся почестей, на церемонии отсутствовали флаг и гимн страны, так как с 2022 года российские теннисисты выступают в нейтральном статусе.