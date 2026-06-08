Ульянов: МАГАТЭ отказом называть виновных поощряет Киев на новые удары

Напомним, 5 июня МАГАТЭ сообщило о введении локального режима прекращения огня в районе Запорожской АЭС для проведения ремонта линий электропередачи. Несмотря на это, саперы ВС РФ были атакованы украинским БПЛА, пятеро получили тяжелые ранения. Ульянов заявил, что МАГАТЭ проигнорировало факт несоблюдения ВСУ договоренностей, ушло от внятных оценок инцидента и «замело» его под ковер.