Ульянов: МАГАТЭ отказом называть виновных поощряет Киев на новые удары

Нежелание МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую АЭС Киев расценивает как поощрение новых ударов по ядерному объекту, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Когда агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления такого рода», — сказал он в беседе с представителями СМИ.
Ульянов отметил, что Украина попыталась возложить вину за ранение пятерых российских саперов, которые занимались разминированием территории для проведения ремонта питающей Запорожскую АЭС электролинии, на РФ.
«С таким же успехом могли бы представить версию о том, что это марсиане устроили взрыв, дабы скомпрометировать Киев», — иронично заметил постпред.
Напомним, 5 июня МАГАТЭ сообщило о введении локального режима прекращения огня в районе Запорожской АЭС для проведения ремонта линий электропередачи. Несмотря на это, саперы ВС РФ были атакованы украинским БПЛА, пятеро получили тяжелые ранения. Ульянов заявил, что МАГАТЭ проигнорировало факт несоблюдения ВСУ договоренностей, ушло от внятных оценок инцидента и «замело» его под ковер.