Британия выделит $1 млрд на разработку ИИ-суперкомпьютера

При этом упор будет делаться на то, чтобы разработанные в Великобритании чипы заняли центральное место в новой системе. Как отметили в ведомстве, она создается с целью дать «исследователям, стартапам и общественным службам доступ к компьютерным мощностям по разработке и безопасному использованию ИИ» в королевстве.