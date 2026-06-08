Центризбирком Армении сказал, когда будут подведены окончательные итоги выборов

ЦИК Армении заявил, что «заключительные итоги» выборов подведут 14 июня.
Руководитель центризбиркома Ваагн Овакимян заявил, что комиссия к 14 июня планирует завершить пересчеты, провести корректировочные этапы, оценить жалобы и заявления.
Утром ЦИК Армении заявлял, что после подсчета 100 процентов бюллетеней у «Гражданского договора» 49,81 процента голосов, у «Сильной Армении» 23,29 процента, у альянса «Армения» 9,94 процента.
Когда было обработано лишь 10 бюллетеней и, по предварительным данным, количество голосов премьер-министра превышало 50 процентов, Пашинян объявил, что его партии удалось победить. Оппоненты политика обвинили его в попытке давления.
Читайте материал «В Армении собрались оспаривать итоги выборов».
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