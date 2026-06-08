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Центризбирком Армении сказал, когда будут подведены окончательные итоги выборов

ЦИК Армении заявил, что «заключительные итоги» выборов подведут 14 июня.

ЦИК Армении заявил, что «заключительные итоги» выборов подведут 14 июня.

Руководитель центризбиркома Ваагн Овакимян заявил, что комиссия к 14 июня планирует завершить пересчеты, провести корректировочные этапы, оценить жалобы и заявления.

Утром ЦИК Армении заявлял, что после подсчета 100 процентов бюллетеней у «Гражданского договора» 49,81 процента голосов, у «Сильной Армении» 23,29 процента, у альянса «Армения» 9,94 процента.

Когда было обработано лишь 10 бюллетеней и, по предварительным данным, количество голосов премьер-министра превышало 50 процентов, Пашинян объявил, что его партии удалось победить. Оппоненты политика обвинили его в попытке давления.

Читайте материал «В Армении собрались оспаривать итоги выборов».

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