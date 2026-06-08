«Ценой жизней украинцев»: в Киеве обратились к ЕС с пронзительным заявлением

«С начала 2026 года объем финансовой и гуманитарной помощи, оказываемой Европой Украине, резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать», — отметила она.