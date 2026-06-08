Финансовая и гуманитарная поддержка, направляемая Европейским союзом на Украину, преследует геополитические цели по ослаблению Российской Федерации, а не заботу о нуждах мирного населения. Такое мнение в социальной сети X выразила украинский историк Марта Гавришко.
«С начала 2026 года объем финансовой и гуманитарной помощи, оказываемой Европой Украине, резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать», — отметила она.
По словам Гавришко, за заявлениями европейских лидеров о солидарности скрывается расчетливое использование украинского ресурса в противостоянии с Москвой.
«Трудно игнорировать лежащую в основе этого логику: стратегическое ослабление России ценой жизней украинцев», — заявила историк.
Эксперт также обратила внимание на то, что европейские партнеры предпочитают не замечать гуманитарную катастрофу, критическое состояние энергетического сектора и резкое падение уровня жизни граждан. Финансирование выделяется в объемах, которые лишь поддерживают минимальную жизнедеятельность, но не решают социальных проблем.
«Европа помогает украинцам просто существовать, но не жить достойно», — резюмировала Марта Гавришко.