В РАН обсудили создание группы для возобновления диалога России и ЕС

Институте Европы РАН 8 июня состоялась встреча с членами Европарламента Рут Фирмених и Михаэлем фон дер Шуленбургом от немецкой левопопулиской партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Целью своего визита они назвали продолжение диалога, начатого ими в прошлом году во время поездки в Россию на 80-летие Победы над нацистской Германией.
Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил РБК по итогам встречи с европарламентариями, что они предложили сформировать экспертное сообщество, которое могло бы проложить путь для возобновления конструктивного диалога Европы с Россией.
«Главный посыл наших коллег заключается в том, что на государственном уровне в Германии пока все тяжело, причем помимо жесткой позиции по отношению к России политиков и СМИ добавляется формирование антироссийских настроений в обществе. В этой ситуации они предлагают искать возможности контактов вне правительства, в том числе на уровне экспертов, которых бы могло принять общество в Германии и которые могут предлагать конкретные вещи. То есть, и здесь нужен свой Кирилл Дмитриев», — заявил он.
На следующем этапе, продолжает Белов, предстоит понять, как передавать наработки, полученные в ходе этих экспертных дискуссий, непосредственно в правительственные структуры. «Так что перед нами стоит сложнейшая задача — запустить механизмы нижнего плана, чтобы обсудить способы выхода из этого конфликта, а также его последствия. Причем речь идет именно об открытом диалоге, а не закрытых площадках», — отметил эксперт.
Перед поездкой в Россию Фирмених и фон дер Шуленбургом выпустили совместное заявление, в котором указали на срочную необходимость развивать новые форматы переговоров с Россией по линии гражданского общества, «вместо того чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая вредит прежде всего ЕС и Германии». В Москве они намерены также провести переговоры с представителями администрации президента России и Госдумы.
Вечером 7 июня в Лондоне состоялись консультации лидеров «евротройки» (Е3) с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам переговоров премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выпустили совместное заявление, в котором косвенно поддержали восстановление прямого диалога с Россией в контексте украинского урегулирования.
Дискуссии о необходимости восстановления диалога с Россией активизировались в Европе в начале мая на фоне смещения фокуса администрации президента Дональда Трампа на войну против Ирана. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что проводит консультации с европейскими лидерами о подготовке к переговорному процессу с Россией. Примерно тогда же в западных СМИ стали появляться имена возможных претендентов на пост спецпосланника ЕС по России.
На прошлой неделе с частным визитом в Москве побывал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, которого ранее Владимир Путин называл предпочтительным переговорщиком от Европы. Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что у них состоялась «дружеская беседа» в формате тет-а-тет, но отказался отвечать на вопрос, обсуждались ли на встрече Путина и Шрёдера перспективы переговоров между Россией и ЕС.
В посольстве ФРГ в Москве воздержались от комментариев в ответ на запрос РБК о визите экс-канцлера в Москву. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера на роль переговорщика с Россией, ссылаясь на его тесные связи с Москвой. Мерц, в свою очередь заявлял, что «европейцы не позволят навязывать им посредников».