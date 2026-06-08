В РАН обсудили создание группы для возобновления диалога России и ЕС

«Главный посыл наших коллег заключается в том, что на государственном уровне в Германии пока все тяжело, причем помимо жесткой позиции по отношению к России политиков и СМИ добавляется формирование антироссийских настроений в обществе. В этой ситуации они предлагают искать возможности контактов вне правительства, в том числе на уровне экспертов, которых бы могло принять общество в Германии и которые могут предлагать конкретные вещи. То есть, и здесь нужен свой Кирилл Дмитриев», — заявил он.