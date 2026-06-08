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Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщили в офисе украинского лидера.

Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщили в офисе украинского лидера.

Сообщение привело украинское издание «Суспiльне». Ранее об этом также написал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

«По данным осведомленных источников, в понедельник состоялся телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером», — написал он в соцсети X.

Подробности разговора не приводятся.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. По данным The New York Times, поездка может состояться при условии прогресса в переговорах по Украине.

4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между Россией и США.

«Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с Уиткоффом, и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру», — сказал Дмитриев.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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