Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщили в офисе украинского лидера.
Сообщение привело украинское издание «Суспiльне». Ранее об этом также написал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
«По данным осведомленных источников, в понедельник состоялся телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером», — написал он в соцсети X.
Подробности разговора не приводятся.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. По данным The New York Times, поездка может состояться при условии прогресса в переговорах по Украине.
4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между Россией и США.
«Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с Уиткоффом, и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру», — сказал Дмитриев.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».