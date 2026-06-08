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Трамп пригрозил Израилю оставить его «одного против Ирана»

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном отсутствии американской поддержки в случае новых обстрелов. Как сообщает телеканал N12, соответствующее заявление Трамп сделал в ходе интервью.

Источник: AP 2024

«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — приводит слова Трампа телеканал.

По словам американского лидера, пять стран, выступавших посредниками между США и Ираном, обратились к нему с просьбой оказать давление на Нетаньяху.

«Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», — отметил Трамп.

Президент США также указал, что иранская сторона первой пообещала не совершать атак на Израиль. «Они попросили нас сказать Израилю, чтобы тот прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить», — пояснил Трамп. Он подчеркнул, что по-прежнему привержен сделке с Ираном, а тот «заинтересован в ее подписании».

Вечером 7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю вскоре после атаки ЦАХАЛ на инфраструктуру «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Израильская армия сообщила о перехвате целей и об ответных ударах.

2 июня Трамп сообщил, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели». В тот же день Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры через посредников в знак протеста против действий Израиля в Ливане.

4 июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня.

Трамп утром 8 июня провел два телефонных разговора с Нетаньяху. Вскоре Израиль прекратил удары по Ирану, однако продолжит бить по Ливану.

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