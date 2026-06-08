Трамп пригрозил Израилю оставить его «одного против Ирана»

«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — приводит слова Трампа телеканал.
По словам американского лидера, пять стран, выступавших посредниками между США и Ираном, обратились к нему с просьбой оказать давление на Нетаньяху.
«Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», — отметил Трамп.
Президент США также указал, что иранская сторона первой пообещала не совершать атак на Израиль. «Они попросили нас сказать Израилю, чтобы тот прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить», — пояснил Трамп. Он подчеркнул, что по-прежнему привержен сделке с Ираном, а тот «заинтересован в ее подписании».
2 июня Трамп сообщил, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели». В тот же день Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры через посредников в знак протеста против действий Израиля в Ливане.
4 июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня.
Трамп утром 8 июня провел два телефонных разговора с Нетаньяху. Вскоре Израиль прекратил удары по Ирану, однако продолжит бить по Ливану.