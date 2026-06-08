Трамп пригрозил Израилю оставить его «одного против Ирана»

Президент США также указал, что иранская сторона первой пообещала не совершать атак на Израиль. «Они попросили нас сказать Израилю, чтобы тот прекратил нападения. Я позвонил Биби и заставил его прекратить», — пояснил Трамп. Он подчеркнул, что по-прежнему привержен сделке с Ираном, а тот «заинтересован в ее подписании».