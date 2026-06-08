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Меликов рассказал о полном взаимопонимании с новым руководством Дагестана

По его словам, после ухода с поста главы региона он посвятил время здоровью.

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Экс-глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что у него полное взаимопонимание и уважение с новым руководством республики. Об этом Меликов сообщил в своем Telegram-канале.

«Добрые знакомые сообщили, что я якобы продолжаю вершить судьбы, кого-то куда-то расставлять, где-то кого-то держать и еще бог знает что делать. Если серьезно, то полномочия переданы новому руководству республики в установленном порядке, между нами сохраняются взаимопонимание, уважительное отношение и готовность к взаимной поддержке в интересах республики», — написал Меликов, комментируя сообщения в местных телеграм-каналах о том, что он сохраняет влияние на решения, принимаемые в республике.

По словам Меликова, после ухода с поста главы Дагестана посвятил время здоровью. «Впервые за долгое время смог посвятить какое-то время своему здоровью и здоровью своих старших», — добавил он.

Меликов руководил Дагестаном с октября 2020 года по май 2026 года.

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