Меликов рассказал о полном взаимопонимании с новым руководством Дагестана

«Добрые знакомые сообщили, что я якобы продолжаю вершить судьбы, кого-то куда-то расставлять, где-то кого-то держать и еще бог знает что делать. Если серьезно, то полномочия переданы новому руководству республики в установленном порядке, между нами сохраняются взаимопонимание, уважительное отношение и готовность к взаимной поддержке в интересах республики», — написал Меликов, комментируя сообщения в местных телеграм-каналах о том, что он сохраняет влияние на решения, принимаемые в республике.