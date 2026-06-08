Глава ЦИК Армении прокомментировал досрочное объявление Пашиняна о победе

О давлении на оппозицию и ЦИК во время выборов заявил блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна. «До того, как ЦИК обработала результаты всех избирательных участков, Никол Пашинян объявил о “победе и формировании единоличной власти”, что стало прямым указанием и сигналом для ЦИК», — утверждается в заявлении. Давление и многочисленные нарушения, по данным блока, повлияли на результаты голосования.