Трамп предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться один против Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу N12 сделал заявление в адрес израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Он предупредил, что Израиль рискует остаться без американской поддержки.
«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — сообщил Трамп.
По словам американского лидера, пять стран-посредников между США и Ираном попросили его оказать давление на Нетаньяху. Трамп также отметил, что израильтяне предоставили обновлённую информацию на очень позднем этапе, когда уже направлялись в Иран.
«Мне удалось уменьшить масштаб атаки», — добавил президент.
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