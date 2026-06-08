Нетаньяху: Израиль прекратил удары по Ирану, но ответит на его любую новую атаку

Он также в очередной раз выразил уверенность в том, что Иран и союзная ему ливанская шиитская организация «Хезболлах» «слабы как никогда», а Израиль, по его мнению, «силен как никогда». «Но наша борьба с ними еще не окончена. За минувшие сутки Иран и “Хезболлах” попытались навязать нам новое уравнение. И это уравнение для меня неприемлемо. Они думали, что будут вести огонь с территории Ливана и Ирана по Израилю, а мы не станем действовать. Этого не произошло, и этого не произойдет», — указал он.