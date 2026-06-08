Нетаньяху: Израиль прекратил удары по Ирану, но ответит на его любую новую атаку

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Израиль к настоящему моменту прекратил наносить удары по Ирану, но оставляет за собой право ответа на любые новые атаки со стороны Тегерана. Об этом заявил в телеобращении премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«В данный момент огонь прекращен, потому что после того, как мы нанесли удар по террористическому режиму в Тегеране, он перестал атаковать нас. Если террористический режим в Иране совершит ошибку и снова атакует нас, мы ответим со всей мощью», — утверждал он.
Премьер объяснил это правом его страны на самооборону и отметил, что донес эту позицию и до президента США Дональда Трампа. «Израиль имеет полное право на самооборону, и мы реализуем его в той мере, в какой это необходимо. Я говорю это вам так же, как говорю это с признательностью и уважением моему хорошему другу президенту Трампу», — отметил Нетаньяху, обращаясь к согражданам.
Он также в очередной раз выразил уверенность в том, что Иран и союзная ему ливанская шиитская организация «Хезболлах» «слабы как никогда», а Израиль, по его мнению, «силен как никогда». «Но наша борьба с ними еще не окончена. За минувшие сутки Иран и “Хезболлах” попытались навязать нам новое уравнение. И это уравнение для меня неприемлемо. Они думали, что будут вести огонь с территории Ливана и Ирана по Израилю, а мы не станем действовать. Этого не произошло, и этого не произойдет», — указал он.
Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Израильская армия заявила, что все они были перехвачены. Это произошло после того, как ранее в тот же день Израиль нанес удар по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута.
По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны «Хезболлах». Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице. В ночь на 8 июня Израиль нанес ответный удар по Ирану, а утром Тегеран вновь обстрелял израильскую территорию. К середине дня стороны объявили о прекращении огня.