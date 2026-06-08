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Стало известно, почему Зеленский начал летать в Европу через Молдавию

Названа причина, по которой Зеленский начал использовать молдавский транзит для визитов в европейские страны.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский изменил маршрут поездок в европейские страны после дипломатического разногласия с Варшавой из-за ситуации с УПА*. Как пишет издание «Страна.ua», теперь его самолеты следуют через территорию Молдавии.

Согласно публикации, визит в Лондон он совершил через Кишинев, хотя ранее для зарубежных поездок традиционно использовался польский аэропорт в Жешуве.

Напряжение в отношениях между Польшей и Украиной возросло после того, как Киев принял решение присвоить одной из бригад ВСУ наименование в честь «героев УПА»*. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды республики.

Польский лидер отметил, что такой шаг украинской стороны свидетельствует о неготовности Киева к интеграции в Европейский союз. Инициативу о лишении Зеленского награды также поддерживают отдельные депутаты польского парламента.

* Экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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