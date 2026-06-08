Axios: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером

Глава киевского режима Владимир Зеленский пообщался по телефону со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, сообщил журналист Axios Барак Равид.
«Зеленский поговорил в понедельник (8 июня) по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал он в соцсети Х*, ссылаясь на источник.
При этом Равид не сообщил, что именно обсуждалось в ходе телефонных переговоров.
Ранее сообщалось, что 7 июня Зеленский посетил Лондон для переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сообщалось, что Зеленский летел в Лондон через Молдавию, а не через польский Жешув. Решение об изменении привычного маршрута совпало с периодом ухудшения отношений между Киевом и Варшавой.
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