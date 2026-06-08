Axios: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером

Ранее сообщалось, что 7 июня Зеленский посетил Лондон для переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сообщалось, что Зеленский летел в Лондон через Молдавию, а не через польский Жешув. Решение об изменении привычного маршрута совпало с периодом ухудшения отношений между Киевом и Варшавой.