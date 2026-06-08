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Axios: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером

Телефонный разговор главы киевского режима со спецпосланником лидера США и его зятем состоялся 8 июня, сообщил журналист Барак Равид.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский пообщался по телефону со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Зеленский поговорил в понедельник (8 июня) по телефону с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — написал он в соцсети Х*, ссылаясь на источник.

При этом Равид не сообщил, что именно обсуждалось в ходе телефонных переговоров.

Ранее сообщалось, что 7 июня Зеленский посетил Лондон для переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сообщалось, что Зеленский летел в Лондон через Молдавию, а не через польский Жешув. Решение об изменении привычного маршрута совпало с периодом ухудшения отношений между Киевом и Варшавой.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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