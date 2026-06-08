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Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский подтвердил факт проведения переговоров со специальными представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Владимир Зеленский подтвердил факт проведения переговоров со специальными представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, телефонная беседа состоялась во время его запланированной остановки в аэропорту Кишинева по возвращению из Лондона.

Глава киевского режима выразил удовлетворение итогами контакта, назвав диалог продуктивным и нацеленным на скорое возобновление дипломатического процесса.

«Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров стороны затронули международную повестку, включая обострение ситуации вокруг Ирана, а также подготовку к предстоящему в июне саммиту G7. Зеленский также поделился с американскими представителями имеющимися у Киева данными относительно планов и настроений российского руководства.

«Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в Москве. Благодарен за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины», — добавил он, выразив признательность Вашингтону за поддержку и молдавской стороне за оказанное гостеприимство.

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