Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский подтвердил факт проведения переговоров со специальными представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, телефонная беседа состоялась во время его запланированной остановки в аэропорту Кишинева по возвращению из Лондона.
Глава киевского режима выразил удовлетворение итогами контакта, назвав диалог продуктивным и нацеленным на скорое возобновление дипломатического процесса.
«Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
«Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в Москве. Благодарен за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины», — добавил он, выразив признательность Вашингтону за поддержку и молдавской стороне за оказанное гостеприимство.