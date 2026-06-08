Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Уиткоффом и Кушнером

«Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в Москве. Благодарен за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины», — добавил он, выразив признательность Вашингтону за поддержку и молдавской стороне за оказанное гостеприимство.