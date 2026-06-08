Трамп пригрозил Нетаньяху оставить его «одного против Ирана»

7 июня Иран впервые с начала перемирия ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛа по Ливану. Израильская армия ответила ударами по военным объектам в Иране. На следующий день Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. Премьер-министр Израиля в свою очередь заявил, что операция против ливанской группировки «Хезболла» еще не завершена.