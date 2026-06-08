Трамп пригрозил Нетаньяху оставить его «одного против Ирана»

Президент США Дональд Трамп раскрыл израильскому телеканалу N12 содержание своего недавнего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский президент пригрозил господину Нетаньяху отказом от поддержки, если новые атаки Израиля на Иран «перерастут в полномасштабную войну».
Разговор прошел 7 июня. «Я сказал Биби: тебе лучше быть очень осторожным в своих действиях, потому что очень скоро ты можешь остаться один против Ирана», — пересказал господин Трамп содержание разговора. Он уточнил, что попросил Биньямина Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана.
Во время беседы израильский премьер так и не сказал, какое решение принял. После он проконсультировался с руководством Минобороны Израиля и сообщил госсекретарю США Марко Рубио о решении атаковать Иран. «Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Мне удалось уменьшить масштаб атаки», — отметил Дональд Трамп.
Утром 8 июня представители Ирана пообещали США прекратить атаки на Израиль, утверждает американский президент. «Я позвонил Биби и заставил его прекратить», — сказал господин Трамп. Он подтвердил телеканалу N12, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Ираном.
7 июня Иран впервые с начала перемирия ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛа по Ливану. Израильская армия ответила ударами по военным объектам в Иране. На следующий день Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. Премьер-министр Израиля в свою очередь заявил, что операция против ливанской группировки «Хезболла» еще не завершена.
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