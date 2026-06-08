В Италии возбуждено дело против министра нацбезопасности Израиля после задержания пропалестинских активистов

19 мая израильский МИД сообщил о задержании 430 пропалестинских активистов, которые плыли на борту «Глобальной флотилии Сумуд» в Газу, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Видео с задержанием опубликовал в X и министр нацбезопасности. На нем силовики ставили задержанных на колени, клали их лицом в пол и заставляли слушать гимн Израиля. Сам же Бен-Гвир обратился к активистам со словами: «Добро пожаловать в Израиль. Здесь мы — хозяева».