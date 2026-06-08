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ЦИК Армении сказал, что будет, если оппозиция откажется от мандатов

Армянский парламент будет сформирован даже если оппозиционные партии откажутся от своих мандатов, сказал руководитель ЦИК Армении Ваагн Овакимян в интервью «Общественному телевидению Армении».

Армянский парламент будет сформирован даже если оппозиционные партии откажутся от своих мандатов, сказал руководитель ЦИК Армении Ваагн Овакимян в интервью «Общественному телевидению Армении».

Овакимян сказал, что Армения может «делать что хочет», но если отказ от распределения мандатов был бы основанием для новых выборов, такая практика привела бы к "бесконечным избирательным циклам.

Утром ЦИК Армении заявлял, что после подсчета 100 процентов бюллетеней у «Гражданского договора» 49,81 процента голосов, у «Сильной Армении» 23,29 процента, у альянса «Армения» 9,94 процента.

Когда было обработано лишь 10 бюллетеней и, по предварительным данным, количество голосов премьер-министра превышало 50 процентов, Пашинян объявил, что его партии удалось победить. Оппоненты политика обвинили его в попытке давления.

Читайте материал «ЦИК Армении подвел итоги выборов».

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