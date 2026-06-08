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Зеленским письмом Путину нарушил свой же указ, заявил Небензя

Небензя о письме: Зеленскому стоило отменить указ о запрете на переговоры с РФ.

Источник: © РИА Новости

ООН, 8 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский сначала должен был отменить свой же указ о запрете ему вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а уже потом писать открытые письма, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Зеленский опубликовал ранее на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Комментируя это, Путин отметил, что письмо было с элементами хамства и заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

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