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Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину неуклюжей провакацией.

Источник: © РИА Новости

ООН, 8 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину — отнюдь не мирная инициатива, а неуклюжая провокация, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

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