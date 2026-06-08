Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

ООН, 8 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину — отнюдь не мирная инициатива, а неуклюжая провокация, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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