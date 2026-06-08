Глава парламентского комитета Сербии по делам диаспоры Драган Станоевич заявил, что поздравление президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министру Армении Николу Пашиняну является плохим сигналом, передает RTVI.
По словам Драгана Станоевича, Владимир Зеленский получал аналогичные поздравления от Эммануэля Макрона.
«Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне против России», — заявил он.
Ранее сообщалось, что блок «Армения», который возглавляет экс-президент страны Роберт Кочарян, планирует оспорить результаты парламентских выборов в Армении.