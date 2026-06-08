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В Сербии заявили, что поздравление Макрона Пашиняну является плохим знаком

Драган Станоевич объяснил, почему поздравление Эммануэля Макрона в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна является плохим знаком.

Источник: Аргументы и факты

Глава парламентского комитета Сербии по делам диаспоры Драган Станоевич заявил, что поздравление президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министру Армении Николу Пашиняну является плохим сигналом, передает RTVI.

По словам Драгана Станоевича, Владимир Зеленский получал аналогичные поздравления от Эммануэля Макрона.

«Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне против России», — заявил он.

Ранее сообщалось, что блок «Армения», который возглавляет экс-президент страны Роберт Кочарян, планирует оспорить результаты парламентских выборов в Армении.

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