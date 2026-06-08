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Захарова раскритиковала идею ассоциации Палестины с арабскими странами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обсуждаемая прозападными «мозговыми центрами» идея ассоциации палестинских территорий с соседними арабскими странами абсолютно несостоятельна.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой идеи ассоциации палестинских территорий с соседними арабскими странами, которая обсуждается в прозападных «мозговых центрах».

В комментарии на сайте МИД РФ отмечается, что эти «мозговые центры», спонсируемые Западом, возрождают альтернативные схемы будущего Палестины, включая ассоциацию с сопредельными арабскими государствами.

«Подобные идеи звучали ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами. История доказала абсолютную несостоятельность таких инициатив, идущих вразрез с международно-правовой базой палестинского урегулирования», — подчеркнула Захарова.

По её словам, такие альтернативные идеи продвигают сторонники неоколониализма, а попытки обойти арабские государства в ближневосточном урегулировании обречены на провал.

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