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Удар ВСУ по заправке в Скадовске мог привести к большему числу жертв

Василенко: удар ВСУ по заправке в Скадовске мог привести к большему числу жертв.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Террористический удар ВСУ по автозаправке в городе Скадовск Херсонской области мог привести к большому количеству жертв, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

В Скадовске украинский БПЛА ударил по автозаправке, погиб мирный житель, сообщил ранее губернатор области Владимир Сальдо.

«Террористический удар ВСУ мог привести к большим жертвам. К счастью, их удалось избежать, так как остальные машины, которые стояли в приличной очереди на АЗС, были на достаточном расстоянии», — сказал Василенко.

По его словам, в результате взрыва от удара беспилотника автозаправка повреждена, сгорела одна машина.

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