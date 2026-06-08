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Небензя рассказал, до какого времени нельзя говорить о переговорах с Киевом

Небензя: пока Киев использует язык хамства, говорить о переговорах не приходится.

ООН, 8 июн — РИА Новости. Пока Киев будет разговаривать на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах не приходится, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

«До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится», — сообщил Небензя на заседании СБ ООН по Украине.

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