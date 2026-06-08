Итоги парламентских выборов в Армении подведут 14 июня

Как уточнил глава ЦИК, после 14 июня, в соответствии с избирательным кодексом, наступает пятидневный перерыв. На пятый день участники выборов получают право подать жалобу в Конституционный суд. «То есть 14 числа мы подведем итоги. 19 июня — это день, когда участвовавшие в выборах политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Если обратятся туда, то пойдем в Конституционный суд на обсуждения. Дальнейшие действия уже будут продиктованы судом», — пояснил Овакимян.