Итоги парламентских выборов в Армении подведут 14 июня

«До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги», — заявил он в эфире Общественного телевидения Армения.
Как уточнил глава ЦИК, после 14 июня, в соответствии с избирательным кодексом, наступает пятидневный перерыв. На пятый день участники выборов получают право подать жалобу в Конституционный суд. «То есть 14 числа мы подведем итоги. 19 июня — это день, когда участвовавшие в выборах политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Если обратятся туда, то пойдем в Конституционный суд на обсуждения. Дальнейшие действия уже будут продиктованы судом», — пояснил Овакимян.
По словам председателя ЦИК, рассмотрение жалобы Конституционным судом должно быть завершено в течение 15 дней. Если политические силы не обратятся в суд, следующим этапом после оглашения итогов станет распределение мандатов между партиями.
Голосование на парламентских выборах в Армении прошло 7 июня. Согласно предварительным данным Центризбиркома, обработанным со всех 2 005 избирательных участков, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получает 23,281%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,996%, что не позволяет ей пройти в парламент. Явка избирателей составила 58,97%.
Ранее оппозиция и местные наблюдатели указывали на беспрецедентное количество нарушений в день голосования, включая организацию избирательной карусели, вынос бюллетеней и открытое голосование. В ходе предвыборной кампании, в день тишины и непосредственно в день выборов производились задержания представителей оппозиционных сил.