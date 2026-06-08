Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги парламентских выборов в Армении подведут 14 июня

Оглашение окончательных итогов парламентских выборов в Армении состоится 14 июня. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Ваагн Овакимян.

Источник: РИА "Новости"

«До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги», — заявил он в эфире Общественного телевидения Армения.

Как уточнил глава ЦИК, после 14 июня, в соответствии с избирательным кодексом, наступает пятидневный перерыв. На пятый день участники выборов получают право подать жалобу в Конституционный суд. «То есть 14 числа мы подведем итоги. 19 июня — это день, когда участвовавшие в выборах политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Если обратятся туда, то пойдем в Конституционный суд на обсуждения. Дальнейшие действия уже будут продиктованы судом», — пояснил Овакимян.

По словам председателя ЦИК, рассмотрение жалобы Конституционным судом должно быть завершено в течение 15 дней. Если политические силы не обратятся в суд, следующим этапом после оглашения итогов станет распределение мандатов между партиями.

Голосование на парламентских выборах в Армении прошло 7 июня. Согласно предварительным данным Центризбиркома, обработанным со всех 2 005 избирательных участков, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов. Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получает 23,281%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна набирает 3,996%, что не позволяет ей пройти в парламент. Явка избирателей составила 58,97%.

Ранее оппозиция и местные наблюдатели указывали на беспрецедентное количество нарушений в день голосования, включая организацию избирательной карусели, вынос бюллетеней и открытое голосование. В ходе предвыборной кампании, в день тишины и непосредственно в день выборов производились задержания представителей оппозиционных сил.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше