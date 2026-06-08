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Небензя назвал неуклюжей провокацией письмо Зеленского

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации назвал неуклюжей провокацией письмо Владимира Зеленского.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации назвал неуклюжей провокацией письмо Владимира Зеленского.

«(Письмо Зеленского. — RT) является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в письме главы киевского режима есть элементы хамства. Он также сообщил, что бегло посмотрел письмо Зеленского.

Зеленский в открытом письме Путину предложил встречу в Швейцарии, Турции или в арабских странах для завершения конфликта.

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