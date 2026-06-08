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Самсонова проиграла 160-й ракетке мира на старте турнира WTA в Лондоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Источник: RT на русском

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

На старте соревнований 35-я ракетка мира уступила британке Хэрриет Дарт (160-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 3:6. Продолжительность игры составила 2 часа 48 минут.

За матч Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова объяснила паузу в карьере психологическим перегрузом.