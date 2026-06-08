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Министр культуры Ливана: развалинам древнего Тира нанесен ущерб при израильских ударах

В ходе авиаударов Израиля ранее пострадали античный ипподром и некрополь, подчеркнул Гассан Саламе.

БЕЙРУТ, 8 июня. /ТАСС/. Интенсивные налеты израильских ВВС на город Тир на юге Ливана 7 и 8 июня повредили расположенные там археологические памятники. Об этом заявил министр культуры республики Гассан Саламе.

«Бомбардировкам подверглись кварталы, расположенные в непосредственной близости от античных развалин, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — торговой площади (агора) и римской колоннады», — написал министр на своей странице в X.

Он призвал международное сообщество защитить древности Тира от разрушений, напомнив, что ранее в ходе израильских авиаударов пострадали античный ипподром и некрополь. «Необходимо избегать обстрелов руин в Тире, которые являются частью наследия всего человечества», — указал Саламе, обвинив Израиль в несоблюдении Гаагской конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.

Директор управления Минкультуры по охране археологических памятников Южного Ливана Али Бадави, в свою очередь, сообщил о повреждениях, нанесенных колоннам, капителям и мозаикам в археологическом парке Эль-Мина в старинной части города. По его словам, власти оценят ущерб в полном объеме, как только будут прекращены боевые действия, и археологи смогут получить безопасный доступ к развалинам.

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