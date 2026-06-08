Министр культуры Ливана: развалинам древнего Тира нанесен ущерб при израильских ударах

Директор управления Минкультуры по охране археологических памятников Южного Ливана Али Бадави, в свою очередь, сообщил о повреждениях, нанесенных колоннам, капителям и мозаикам в археологическом парке Эль-Мина в старинной части города. По его словам, власти оценят ущерб в полном объеме, как только будут прекращены боевые действия, и археологи смогут получить безопасный доступ к развалинам.