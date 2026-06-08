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Песков назвал удар ВСУ по поезду в Крыму преступным действием киевского режима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь преступным действием киевского режима.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь преступным действием киевского режима.

«Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима», — сказал Песков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вражеский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.

В МИД России подчеркнули, что все причастные к атаке украинских войск на поезда в Крыму будут установлены и получат неотвратимое наказание.

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