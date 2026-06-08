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Небензя: пока Киев использует язык хамства, речи о переговорах быть не может

Пока Киев разговаривает с Москвой языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Пока Киев разговаривает с Москвой языком хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах невозможно. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что России чужды имитация переговоров и «разыгрываемые на публику спектакли», а целью является устойчивое и долгосрочное урегулирование конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к переговорам по Украине, однако они должны быть честными. В то же время глава МИД отметил, что в настоящий момент сложно говорить о перспективах переговоров по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что на фоне террористических действий украинской стороны сейчас трудно представить возможность переговоров. По его словам, Киев делает всё, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования.

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