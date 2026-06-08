Небензя назвал провокацией письмо Зеленского Путину

Как добавил дипломат, прежде чем «писать подобные так называемые открытые письма», Владимир Зеленский должен был отменить указ, который запрещает ему вести переговоры с Владимиром Путиным. Он также сказал, что Россия будет достигать целей военными средствами, пока власти Украины не изменят политический курс.