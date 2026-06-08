Свердловские автомобили получат новый региональный код на номерах

В Свердловской области начнут выдавать автономера с кодом 166.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
Первые регистрационные знаки новой серии вручат в торжественной обстановке. Код 166 будут присваивать при первичной постановке транспорта на учёт, а также при замене номеров из-за изменения регистрационных данных автомобиля.
В ГАИ подчеркнули, что ранее выданные номера с кодами 66, 96 и 196 остаются действительными. Обязательной замены не требуется, автомобилисты смогут пользоваться ими как прежде.
Формат регистрационных знаков не изменится и будет соответствовать действующим государственным стандартам.
Ранее президент общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев в беседе с НСН заявил, что ограничения для электромобилей на парковках связаны со сложностью тушения таких машин при возгорании.