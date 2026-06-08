Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские автомобили получат новый региональный код на номерах

В Свердловской области начнут выдавать автономера с кодом 166.

В Свердловской области начнут выдавать автономера с кодом 166.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Первые регистрационные знаки новой серии вручат в торжественной обстановке. Код 166 будут присваивать при первичной постановке транспорта на учёт, а также при замене номеров из-за изменения регистрационных данных автомобиля.

В ГАИ подчеркнули, что ранее выданные номера с кодами 66, 96 и 196 остаются действительными. Обязательной замены не требуется, автомобилисты смогут пользоваться ими как прежде.

Формат регистрационных знаков не изменится и будет соответствовать действующим государственным стандартам.

Ранее президент общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев в беседе с НСН заявил, что ограничения для электромобилей на парковках связаны со сложностью тушения таких машин при возгорании.