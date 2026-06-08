Врач объяснил риски большого футбола для Эриксена

При этом прогноз для Эриксена Звонков назвал скорее благоприятным. Он отметил, что многие люди живут с такими приборами: кардиостимулятор в режиме «по требованию» постоянно снимает кардиограмму и при нарушении ритма посылает импульс в сердце.