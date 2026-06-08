Врач объяснил риски большого футбола для Эриксена

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену можно заниматься спортом для здоровья, но возвращение к большому серьёзному футболу для него нежелательно.
В беседе с Life.ru специалист объяснил, что решение о продолжении профессиональной карьеры зависит от самого игрока, его тренера и лечащего врача.
По словам эксперта, опасность может возникнуть, если при электрическом разряде кардиостимулятор выйдет из строя.
При этом прогноз для Эриксена Звонков назвал скорее благоприятным. Он отметил, что многие люди живут с такими приборами: кардиостимулятор в режиме «по требованию» постоянно снимает кардиограмму и при нарушении ритма посылает импульс в сердце.
Ранее полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выступил с заявлением после того, как он потерял сознание во время товарищеского матча с командой Украины.