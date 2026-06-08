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Автоэксперт Шапарин объяснил, как защитить машину в жару

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что в жару водителям важно следить за кондиционером, техническими жидкостями и состоянием кузова автомобиля.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что в жару водителям важно следить за кондиционером, техническими жидкостями и состоянием кузова автомобиля.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт посоветовал перед включением климат-контроля сначала открыть окна или двери и выпустить горячий воздух из салона. Также он рекомендовал убедиться, что в системе кондиционирования достаточно фреона и он хорошего качества.

Для защиты лакокрасочного покрытия Шапарин назвал самым действенным способом парковку в тени, на крытой площадке или в гараже.

Особое внимание специалист посоветовал уделить антифризу и маслу.

По его словам, дешёвая или поддельная охлаждающая жидкость может хуже справляться с высокой температурой, а нехватка антифриза грозит перегревом двигателя.

«Если масло не рассчитано на высокие температуры, оно превращается в воду и двигатель никак не бережёт», — отметил Шапарин.

Ранее президент общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев в беседе с НСН заявил, что ограничения для электромобилей на парковках связаны со сложностью тушения таких машин при возгорании.