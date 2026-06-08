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Россиянам рассказали, почему тополиный пух вспыхивает от искры

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что тополиный пух почти не способен загореться сам, однако остаётся крайне опасным при контакте с огнём.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что тополиный пух почти не способен загореться сам, однако остаётся крайне опасным при контакте с огнём.

В беседе с РИАМО специалист объяснил, что самовозгорание возможно у сыпучих материалов при слёживании, но тополиный пух слишком лёгкий и воздушный для такого процесса.

При этом Кузнецов подчеркнул, что даже небольшая искра может привести к мгновенному возгоранию пуха.

«Если в кучу тополиного пуха бросить спичку, он вспыхнет, как порох», — предупредил эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что тополиный пух может быть особенно опасен для людей с аллергией и астмой.