Россиянам рассказали, почему тополиный пух вспыхивает от искры

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что тополиный пух почти не способен загореться сам, однако остаётся крайне опасным при контакте с огнём.
В беседе с РИАМО специалист объяснил, что самовозгорание возможно у сыпучих материалов при слёживании, но тополиный пух слишком лёгкий и воздушный для такого процесса.
При этом Кузнецов подчеркнул, что даже небольшая искра может привести к мгновенному возгоранию пуха.
«Если в кучу тополиного пуха бросить спичку, он вспыхнет, как порох», — предупредил эксперт.
Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что тополиный пух может быть особенно опасен для людей с аллергией и астмой.