Игнатов подтвердил переход от Плющенко к Тутберидзе

Российский фигурист Макар Игнатов сообщил о переходе в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
"Все уже и так всё знают, но всё же стоит сказать. Да, я перешёл в группу Тутберидзе.
В первую очередь хочется поблагодарить Евгения Плющенко, Яну Рудковскую и всю их большую команду за эти два года с вами!" — написал фигурист.
До этого Макар тренировался под руководством Евгения Плющенко в его академии.
Напомним, что жена Игнатова Александра Трусова зимой возобновила карьеру под руководством Тутберидзе. Весной пара участвовала в гастрольном туре тренера.
Ранее сообщалось, что Трусова провела первую тренировку после отпуска.