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Игнатов подтвердил переход от Плющенко к Тутберидзе

Российский фигурист Макар Игнатов сообщил о переходе в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Российский фигурист Макар Игнатов сообщил о переходе в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

"Все уже и так всё знают, но всё же стоит сказать. Да, я перешёл в группу Тутберидзе.

В первую очередь хочется поблагодарить Евгения Плющенко, Яну Рудковскую и всю их большую команду за эти два года с вами!" — написал фигурист.

До этого Макар тренировался под руководством Евгения Плющенко в его академии.

Напомним, что жена Игнатова Александра Трусова зимой возобновила карьеру под руководством Тутберидзе. Весной пара участвовала в гастрольном туре тренера.

Ранее сообщалось, что Трусова провела первую тренировку после отпуска.