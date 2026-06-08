Синоптик Шувалов спрогнозировал жару до +32 °C в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни установится жаркая погода, которая превысит климатическую норму.
В беседе с «Радио 1» синоптик рассказал, что в первой половине недели температура приблизится к привычным летним значениям, а затем жара усилится до +32 °C.
Шувалов отметил, что вода в водоёмах должна прогреться до нужного уровня, серьёзных дождей не ожидается, возможны только редкие и локальные осадки.
Также стало известно, что, по прогнозу метеоролога Александра Ильина, с 8 по 11 июня в Москве ожидается +25…+30 °C, а в отдельные дни воздух может прогреться до +30…+32 °C.
В беседе с URA.RU он уточнил, что ночи останутся очень тёплыми — до +14…+19 °C, а кратковременные локальные дожди возможны днём.
Со вторника-среды ожидаются мощные кучево-дождевые облака. На выходных 12—14 июня существенных изменений сначала не прогнозируется, но в воскресенье характер погоды изменится: возможны осадки, давление понизится до 743 мм, а температура опустится до +23…+28 °C.
Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов заявил, что при линейном развитии глобального потепления климат в Москве через 15 лет может стать похожим на нынешний климат Сочи или Ростова.