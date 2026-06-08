Axios: Трамп пригрозил Нетаньяху лишением поддержки при эскалации с Ираном

По версии, изложенной американским лидером в интервью порталу Axios, израильское руководство уведомило администрацию США о готовящихся ударах по Ирану лишь незадолго до их нанесения, при этом он добился того, что они носили ограниченный характер. По словам Трампа, с просьбой оказать влияние на Израиль к нему обратились представители по меньшей мере пяти ближневосточных государств.