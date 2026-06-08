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Axios: Трамп пригрозил Нетаньяху лишением поддержки при эскалации с Ираном

Американский лидер сообщил порталу, что израильское руководство уведомило администрацию США о готовящихся ударах по иранской территории незадолго до их нанесения.

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что тот может остаться без поддержки в случае эскалации с Ираном.

По версии, изложенной американским лидером в интервью порталу Axios, израильское руководство уведомило администрацию США о готовящихся ударах по Ирану лишь незадолго до их нанесения, при этом он добился того, что они носили ограниченный характер. По словам Трампа, с просьбой оказать влияние на Израиль к нему обратились представители по меньшей мере пяти ближневосточных государств.

«Я сказал: “Биби (Нетаньяху — прим. ТАСС), тебе следует проявить осторожность, иначе очень скоро ты останешься совсем один”, — заявил американский лидер. Согласно изложенной им версии, 8 июня на связь с членами администрации США вышли представители Ирана, которые якобы сообщили о готовности прекратить удары, если на аналогичный шаг готов будет пойти Израиль.

Вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы еврейского государства. Израильская армия заявила, что все они были перехвачены. Это произошло после того, как ранее в тот же день Израиль нанес удар по объекту «Хезболлах» в пригороде Бейрута.

По версии израильской стороны, эта атака стала ответом на обстрелы северных районов еврейского государства со стороны «Хезболлах». Власти Ирана до этого предупреждали, что дадут ответ Израилю в случае ударов по ливанской столице. В ночь на 8 июня Израиль нанес ответный удар по Ирану, а утром Тегеран вновь обстрелял израильскую территорию. К середине дня стороны объявили о прекращении огня.

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