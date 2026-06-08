Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

В пятницу на пленарном заседании ПМЭФ президент России прокомментировал это обращение. Он обратил внимание на хамский тон главы киевского режима и пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, возможны только после выработки договоренностей профильными специалистами. В настоящее время, по его словам, смысла во встрече нет.