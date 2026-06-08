Небензя назвал письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — заявил дипломат.
Как отметил постпред, Москва нацелена на долгосрочное разрешение кризиса, а не на имитацию переговоров и спектакли для публики. По его словам, пока глава киевского режима не осознает ошибочность своего курса, Россия продолжит достигать целей военными средствами.
«Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно “шитые белыми нитками”, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки», — констатировал Небензя.
Он также напомнил, что Зеленский самостоятельно ввел запрет на ведение переговоров и превратил Украину в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада.
«До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится», — подчеркнул постпред.
На прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо на имя Путина. В нем содержалась резкая критика российского лидера, однако в завершение предлагалось начать прямой двусторонний диалог и провести встречу на нейтральной территории — в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.
В пятницу на пленарном заседании ПМЭФ президент России прокомментировал это обращение. Он обратил внимание на хамский тон главы киевского режима и пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, возможны только после выработки договоренностей профильными специалистами. В настоящее время, по его словам, смысла во встрече нет.
Кроме того, Путин призвал Зеленского не бояться и участвовать в выборах, подчеркнув, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией.