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Зампостпреда Китая при ООН: военные методы не способны привести к миру на Украине

Переговоры в последнее время зашли в тупик, что свидетельствует о сложности лежащих в основе кризиса проблем и трудностях на пути к мирному урегулированию, заявил Сунь Лэй.

ООН, 8 июня. /ТАСС/. Военные методы не способны принести мир на Украине, а продолжение конфликта лишь увеличивает число жертв и разрушений. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй.

«По мере того как украинский кризис продолжает затягиваться, конфликт развивается по спирали эскалации, — заявил дипломат. — Однако одна истина остается неизменной: военные средства не способны принести мир, а продолжение конфликта будет лишь увеличивать его цену».

По словам Сунь Лэя, дипломатические переговоры в последнее время зашли в тупик, что свидетельствует о сложности лежащих в основе кризиса проблем и трудностях на пути к мирному урегулированию. Он призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, как можно скорее возобновить переговоры, учитывать законные озабоченности друг друга в сфере безопасности и устранить первопричины кризиса в соответствии с принципами Устава ООН.

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