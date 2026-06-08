Зампостпреда Китая при ООН: военные методы не способны привести к миру на Украине

По словам Сунь Лэя, дипломатические переговоры в последнее время зашли в тупик, что свидетельствует о сложности лежащих в основе кризиса проблем и трудностях на пути к мирному урегулированию. Он призвал стороны проявлять максимальную сдержанность, как можно скорее возобновить переговоры, учитывать законные озабоченности друг друга в сфере безопасности и устранить первопричины кризиса в соответствии с принципами Устава ООН.