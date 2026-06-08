Несовершеннолетняя погибла в аварии в Подмосковье, ещё двое пострадали

В ДТП в муниципальном округе Шатура Московской области погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, за рулём автомобиля Changan находился 17-летний подросток, не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась и врезалась в дерево.
«В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка. Ещё две несовершеннолетние, 15 и 13 лет, с телесными повреждениями госпитализированы», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадали 12 человек, включая двоих детей. Погибших нет.